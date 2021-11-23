Трансгендери погрожують вбити Джоан Роулінг – вони дізналися її адресу

Письменниця Джоан Роулінг отримує багато погроз від трансгендерів / Фото: Getty Images
Дж. К. Роулінг стверджує, що вона отримала настільки багато злісних повідомлень, що їй вистачило б їх, щоб обклеїти свій будинок. Автор "Гаррі Поттера" розлютила ЛГБТ-спільноту після того, як заявила про свою зневагу на адресу трансгендерів та їх прихильників.
Із-за цього модель Джорджія Фрост, "королі трансвеститів" Холлі Старс та Річард Енерджі прийшли протестувати прямо під будинок письменниці з табличками, на яких було написано: "транс-визволення – зараз" та "права трансгендерів – це права людини". Вони зробили кілька знімків на тлі оселі Роулінг, а потім оприлюднили їх в інтернеті.
Адреса моєї родини була опублікована в Twitter трьома активістами, які сфотографувалися перед нашим будинком так, щоб її було видно. Я прошу тих, хто ретвітнув той знімок, навіть якщо вони зробили це на знак осуду, видалити його, – написала Джоан у Мережі.
Письменниця негайно звернулася до служби підтримки, тому облікові записи активістів вже видалили.
Відомо, що конфлікт почався після того, як минулого року Роулінг розкритикувала статтю через використання замість слова "жінка" терміну – "люди, у яких менструація".
Я впевнена, що раніше для визначення цих людей було якесь слово. Вумбен? Вімпунд? Вумуд? Допоможіть мені хтось, – жартома написала Джоан.
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