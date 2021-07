Трейлер фільму "Дім Гуччі" з Леді Гагою, Аль Пачіно та Адамом Драйвером викликав шалений захват

Кадри з фільму "Будинок Гуччі" / Фото: Скріншот з YouTube

Коли днями з'явилися постери до фільму "Дім Гуччі" з Адамом Драйвером і Леді Гагою – глядачі прийшли в захват від майбутньої прем'єри. А щойно сьогодні вийшов перший трейлер – інтересу до нового фільму не було меж.

Біографічна кінострічка Рідлі Скотта присвячена вбивству Мауріціо Гуччі – главі модного дому Gucci. Вбивство організувала його ексдружина, Патриція Реджані, яку засудили за це в 1998 році. У фільмі знявся такий зірковий склад, що подивитися його захочеться лише заради цих акторів: Аль Пачіно, Джаред Лето, Сальма Хаєк, Джеремі Айронс, Джек Г'юстон. Та, що ще більш цікаво – сім'я Gucci, незважаючи на такий масштаб фільму, висловила своє, м'яко кажучи, розчарування в ньому ще до прем'єри.

У будь-якому випадку "Дім Гуччі" вже виглядає багатообіцяюче і вочевидь стане найбільш обговорюваною прем'єрою майбутньої осені. Детальніше про сюжет та інші деталі – дивіться далі.

Леді Гага і Адам Драйвер та інші на постерах до фільму

Після виходу фільму "Зірка народилася", співачка Леді Гага явно планувала продовжити акторську кар'єру. В "Домі Гуччі" артистка постає у зовсім новому для себе образі: в ролі італійської світської левиці Патриції Реджані з темно-каштановим волоссям. Саме вона й "замовляє" вбивство свого чоловіка.

Роль онука засновника модного дому Gucci, Мауріціо Гуччі, грає Адам Драйвер. 37-річний актор дивовижно перевтілився в свого персонажа. Адама Драйвера вже двічі номінували на "Оскар" і, хто знає, можливо ця роль стане для нього по-справжньому оскароносною.

Легендарний Аль Пачіно зіграв роль Альдо Гуччі, який є дядьком головного героя Мауріціо і його брата Родольфо.

Вокаліст Thirty Seconds to Mars Джаред Лето перевтілився в Паоло Гуччі – віцепрезидента і керуючого директора Gucci Shops Inc і Gucci Parfums of America. У житті Паоло і Мауріціо часто конфліктували, адже Паоло також був в епіцентрі боротьби за право влади над імперією моди. Варто відзначити, що в трейлері Джаред виглядає майже невпізнанно.

Батька Мауріціо, Родольфо Гуччі, грає Джеремі Айронс. У 1991 році актор отримав "Оскар" за фільм "Виворіт долі" і, незважаючи на свій високоповажний вік (йому 72) майже щорічно знімається як мінімум в декількох кінострічках.

У фільмі також знялися Сальма Хаєк в ролі медіума Джозеппіни Ауріємми, Джек Г'юстон, Рів Карні, Маделіна Діана Генеа.

Сюжет і трейлер "Дому Гуччі"

В основу сюжету кримінальної біографічної драми лягла книга Сари Ей Форден "Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності". Власне, її назва вже демонструє настрій та атмосферу, яку глядачі відчувають при перегляді першого трейлера. У центрі сюжету – реальна історія вбивства глави знаменитого модного дому Gucci Мауріціо Гуччі, якого застрелили в 1995 році на замовлення його дружини, Патриції Реджані.

Трейлер захоплює приголомшливими костюмами (за це стрічка теж може бути претендентом на "Оскар") і Леді Гагою, яка говорить з дивовижним італійським акцентом.

Реакція сім'ї Реджані і Гуччі на фільм "Дім Гуччі"

Поки глядачі раділи новинам про майбутній кінохіт, сім'я Гуччі була явно не в захваті від фільму. Ба більше – вони були розлючені. Троюрідна сестра Мауріціо, Патриція Гуччі заявила, що творці фільму просто хочуть заробити на їхній сім'ї. Знамените сімейство не задовольнив і вибір акторів. Особливо вони причепилися до Аль Пачіно.

Мій дід був дуже красивим чоловіком, як всі в родині Гуччі, дуже високим, блакитнооким, дуже елегантним. Його грає Аль Пачіно, який і так не дуже високий, а на фото зі зйомок взагалі виглядає товстим, коротким, з залисинами і дуже потворним. Це ганьба, тому що він зовсім на нього не схожий, – сказала Патриція.

Також Патриції не сподобалося, що Рідлі Скотт не контактував з їхньою родиною та що загалом на ролі були обрані топові актори, які взагалі не пов'язані з трагедією Гуччі, що відбулася. Якими будуть подальші дії сім'ї – дізнаємося після виходу фільму.

На відміну від сімейства Гуччі, вбивці Мауріціо, Патриції Реджані сподобалося, що її зіграє Леді Гага. Патриція назвала Гагу генієм і явно хотіла з нею зустрітися. Та продюсери заборонили Газі зустрічатися з жінкою – вони вирішили, що прочитаних книг і переглянутих документальних фільмів досить, для підготовки до ролі. Це розсердило Патрицію Реджані, яка сприйняла це як неповагу до своєї персони.

