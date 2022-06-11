У 28-річного Джастіна Бібера паралізувало частину обличчя (відео)

У Джастіна Бібера паралізувало половину обличчя

Молодий співак Джастін Бібер після інсульту у своєї дружини Гейлі Болдвін повідомив сумні новини про своє здоров'я.

Своїм фанатам в Instagram Джастін записав відеозвернення, в якому розповів, що останнім часом страждає на параліч лицьового нерва. Причиною ускладнень стало захворювання – синдром Рамсея-Ханта.

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Я хотів поінформувати вас, хлопці, про те, що відбувається. Очевидно, як ви, напевно, бачите на мою особу, у мене синдром, званий синдром Рамсея-Ханта. Через вірус, який атакує нерв у моєму вусі та мої лицьові нерви, і викликаний параліч обличчя. Як ви можете бачити, око не моргає. Я не можу посміхатися на цьому боці обличчя, ця ніздря не рухається, – розповів про свою недугу співак.

Також Джастін відповів про перенесення своїх концертів. Виконавець попросив глядачів поставитися з розумінням.

Це дуже серйозно. Я хотів би, щоб це було не так, але, очевидно, моє тіло каже мені, що треба сповільнитися. Мені треба відпочити, щоб я міг знову зробити своє обличчя таким, яким воно має бути, – повідомив Бібер.

Нагадаємо, що зовсім недавно дружина Джастіна Бібера Гейлі повідомила, що сталося з її обличчям після перенесеного інсульту.