У актора Валерія Ніколаєва біполярний розлад особистості – ЗМІ

Прихильники переживають за здоров'я артиста / Фото: открытые источники

Нагадаємо, цього тижня з'явилася інформація про те, що відомого актора, зірку серіалу "День народження Буржуя" Валерія Ніколаєва доставили зі спецприймальника поліції до психіатричної лікарні. Тепер телеграм-канали повідомляють, що в артиста діагностували біполярний розлад!

Популярний актор потрапив до психіатричної клініки після того, як написав заяву на свого співкамерника по спецприймальнику, де відбував адміністративне покарання за п'яне керування. До спецприймальника 56-річний артист провокував конфлікти та пропускав репетиції на танцювальному шоу.

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Валерій Ніколаєв / Фото: Instagram

За словами артиста, співкамерник завдав йому опіку 40% поверхні тіла. Артист також вимагав 20 мільйонів рублів за заподіяні йому опіки. Але медики, провівши обстеження, жодних ушкоджень не виявили.

У зв'язку із симптомами медики запідозрили у Валерія Ніколаєва біполярний розлад, що і стало причиною його неадекватної поведінки у спецприймальнику та появи галюцинацій.

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Валерій Миколаїв / скріншот "Доля людини"

Поки що інформація залишається непідтвердженою. Ми продовжуємо стежити за ситуацією на тему.

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