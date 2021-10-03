У Аліни Гросу померла бабуся: "Дуже-дуже боляче..."

Аліна Гросу розповіла про смерть бабусі / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нещодавно Аліна Гросу розчулила шанувальників кадрами з братами, а сьогодні опублікувала фото зі своєю бабусею, але через дуже сумний привід. Клавдія Іванівна, яка ростила співачку з того моменту, як їй було дев'ять днів від народження, пішла із життя.

Сумною звісткою співачка поділилася із шанувальниками у своєму Instagram-акаунті. Артистка опублікувала два зворушливих селфі з бабусею і розповіла, як багато вона для неї значила.

Дуже-дуже боляче... померла моя Клавдія Іванівна, Бабуся Клава, Каваня – так я її в дитинстві називала... людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трішки співати і залишила неймовірний слід у моєму серці. Буду пам'ятати завжди, – написала Аліна Гросу.

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На новину відреагували шанувальники й колеги зірки. Ведуча Соломія Вітвіцька написала, що співчуває втраті Аліни Гросу. Підтримала артистку й українська інтерв'юерка Dorotye.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що в лютому цього року в родині Аліни Гросу сталося ще одне горе – померла її бабуся Надія. Це сталося через місяць після їхньої зустрічі під час свят.

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Аліна Гросу та Роман Полянський дали ексклюзивне інтерв'ю програмі "Зірковий шлях":

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