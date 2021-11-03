У Антіна Мухарського помер батько: Прожили з мамою разом 54 роки

Антін Мухарський втратив батька / Фото: Facebook-сторінка Антіна Мухарського

Батько Антіна, відомий актор та режисер-постановник Дмитро Мухарський, помер у віці 86 років у результаті інсульту.

Антін написав зворушливий пост у соцмережі, супроводивши його чорно-білим портретом батька в молодості. Мухарський поділився спогадами та розповів, яким був його тато.

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Батько патологічно не вмів сумувати. Радість і оптимізм були його другою натурою. Улюблений актор – Чарлі Чаплін, улюблені фільми "Серенада сонячної долини" і "Волга Волга". Улюблена страва – вареники з вишнями чи полуниці із сметаною. Він народився улітку і був сонячний, – пише Мухарський.

Фото: Facebook

Актор також зазначив, що батько мав відмінний смак, займався спортом навіть у літньому віці – у 75 років став чемпіоном з бодібілдингу серед ветеранів. Дмитро Мухарський поставив десятки театралізованих вистав та козацьких свят по всій Україні. Організував тисячі концертів.

Він написав книгу. Він зняв фільм. Він народив і виростив двох синів. Він побудував дім. Він садив дерева...Але передусім він проніс через усе життя любов до нашої мами. 54 роки разом! – написав Антін.

Прощання із Дмитром Мухарським відбудеться у п'ятницю, 5 листопада. Час та місце Антін пообіцяв повідомити пізніше.

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