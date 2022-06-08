Арнольд Шварценеггер має особисту українську вишиванку (фото)

Арнольд Шварценеггер обзавівся українською вишиванкою / Фото: Getty Images

Білу вишиту сорочку знаменитості подарував уродженець Бучі Влад Кабанець, який опублікував фото зі Шварценеггером на своїй сторінці Facebook.

Вгадай, хто тепер ходить у власній вишиванці, – підписав знімок Влад.

Арнольд Шварценеггер тепер має свою вишиванку / Фото: facebook.com/vlad.kabanets

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У коментарях під фото у Влада почали цікавитись, як він познайомився з легендарним актором. За словами Кабанця, вони зі Шварценеггером перетиналися на зйомках серіалу.

Також чоловік уточнив, що Залізний Арні, ймовірно, оцінив подарунок.

Як мені пізніше написав його помічник, Арнольд її довго розглядав і йому вона "зайшла", – ділиться Влад.

Зазначимо, що українська вишиванка вже кілька років залишається одним із найстильніших і трендовіших предметів гардеробу – багато знаменитостей було помічено у вишиванках – вони носять їх як у повсякденному житті, так і на світські заходи.

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Нагадаємо, що 19 травня в Україні відзначали День вишиванки – ми зібрали фото українських знаменитостей у їхніх улюблених вишитих сорочках.