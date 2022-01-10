У Олени Проклової на тлі цькування через Табакова стався інсульт

Олена Проклова у реанімації з інсультом. / Фото: kino-teatr.ru

Ще 9 січня 68-річна Олена Проклова, яка звинуватила відомого актора в харасменті, потрапила до московської лікарні. Відома артистка була госпіталізована після скарг на запаморочення та високий тиск. А коли ж лікарі провели спеціальне обстеження, то з'ясувалося, що кілька днів тому зірка перенесла інсульт.

Зараз Олену Проклову перевели до реанімації. Стан артистки медики оцінюють як середню тяжкість, повідомляє Telegram-канал "Звездач".

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Нагадаємо, ще весною Олена Поклова розповіла, що у віці 15 років стала жертвою сексуального домагання з боку одного з відомих радянських режисерів, який був значно старшим за неї. Зірка стверджувала, що два роки перебувала у стосунках із цим чоловіком – він змушував її робити ганебні речі, обіцяючи в майбутньому на ній одружитися та допомогти з вступом до театрального вузу. Втім, обіцянки так і залишилися обіцянками.

Олена Проклова / Фото: Скріншот з YouTube

Мені хотілося втекти, а він роздягав мене. Заставляв лежати поруч голою. Він сам себе задовольняв... Я ридала, говорила, що не хочу... Він був одержимий. Був настільки хворий, що був готовий прилетіти на один день, щоб задовольнити свою витончену форму сексуальності. Це збочення. Це не любов, – казала акторка.

А от імені вона його спочатку не називала, та всі здогадалися, що мова йде про Олега Табакова, який помер у 2018 році внаслідок серцевого нападу на 83-му році життя, повідомляє "Собеседник".

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Олег Табаков та Олена Проклова у фільмі "Гори, гори моя зірка". / Фото: Скріншот з YouTube

Згодом акторка зізналась, що не хотіла звинувачувати Табакова в харасменті за його життя, "оскільки це все одно нічого не змінило б". Вона пояснила, що не називала імені режисера, тому що не вважала це за важливе.

А якби він був живий, хіба можна було щось виправити? Це б просто зіпсувало його останні дні тут, — висловлювалася Проклова.

Втім, акторка додала, що, незважаючи на сексуальне домагання з боку Табакова, вона ставиться до Олега Павловича з величезною вдячністю та любов'ю за всі позитивні моменти, які той приніс у її життя.

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Олег Табаков помер у 2018 році. / Фото: kino-teatr.ru

Також Проклова зазначила, що поділилася такою відвертою історією для того, щоб показати, що не потрібно боятися розкривати правду.

Однак через деякий час Проклова зіткнулася з хвилею критики та десятками звинувачень з боку громадськості, митців та родичів знаменитого режисера. Багато хто вирішив, що акторка обмовила режисера заради піару та грошей. Ймовірно на тлі цього скандалу у зірки й стався інсульт.

До речі, Олег Табаков знімався разом з Оленою Покловською у фільмі "Гори, гори, моя зірка". Окрім того, у фільмографії акторки є такі популярні стрічки – "Будь моїм чоловіком", "Міміно", "Дзвонять, відчиніть двері" та інші.

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова зізналася, що у вісім років її намагався зґвалтувати мамин залицяльник.