У Єлизавети II проблеми зі спиною. Королева знову пропустить офіційний захід

Єлизавета II пропустить ще один офіційний захід через проблеми зі спиною / Фото: AFP

Королева в останній момент скасувала участь у важливому для британської монархії заході – недільній жалобній службі біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні. Як повідомляє Sky News, посилаючись на Букінгемський палац, лікарі діагностували у Єлизавети II розтягнення м'язів спини – їй важко було довго стояти під час церемонії.

Її Величність розчарована тим, що пропустить службу, – сказали у Букінгемському палаці.

Нагадаємо, шанувальники королівської родини мали деякі побоювання з стосовно здоров'я Єлизавети II. Її Величність вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.

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Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею / Фото: Getty Images

Потім британська королева вперше за 15 років скасувала офіційний візит . А ще за кілька днів стало відомо, що Єлизавета II провела ніч у лікарні .

Але за словами прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, Єлизавета II немає жодних серйозних проблем зі здоров'ям, проте лікарі рекомендували їй відпочити кілька тижнів від будь-яких зустрічей і заходів.

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Королева Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Великої Британії. Наступного року вона святкуватиме 70 років на престолі.

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II дізнайтесь у цьому відео:

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