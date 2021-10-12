У Меган Маркл з'явився конкурент. Кейт Міддлтон планує почати кар'єру на телебаченні

Кейт Міддлтон отримала нову посаду / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Кейт Міддлтон планує знімати фільм не про королівську сім'ю, на відміну від Меган Маркл і принца Гаррі. Темою документального кіно герцогині Кембриджської стане ранній розвиток дітей . Цією проблемою Кейт цікавиться вже протягом багатьох років, розповіло джерело виданню The Sun, наближене до королівської персони.

За інформацією джерела, у дружини принца Вільям вже була зустріч з продюсером Девідом Гловером, який працював над фільмами про Стівена Хокінга.

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Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у вересні 2020 року Меган Маркл і принц Гаррі підписали багаторічний контракт на створення оригінального контенту для стрімінговой платформи Netflix, включаючи документальні фільми, фільми і серіали, а також дитячі програми.

Влітку з'явилася інформація, що герцоги Сассекські готують фільм про королівську сім'ю в рамках контракту з Netflix. Також принц Гаррі готує ще один документальний проєкт, який розповість про підготовку до Invictus Games ( "Ігор непереможних") – спортивних змагань, які внук королеви заснував в 2014 році.