"У нас немає друзів": реакція Камалії, Єфросініної та інших зірок на погрози Росії

Камалія, Маша Єфросиніна та інші зірки висловилися про погрози Росії / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/kamaliyaofficial, instagram.com/alinapash/

Вчора президент Росії Путін підписав документи про визнання незалежності "ЛДНР" і заявив про це публічно. Раніше Сніжана Єгорова потішилась рішенню агресора та підтримала Путіна, назвавши його "героєм".

Свою позицію висловили українські зірки шоу-бізнесу, які не залишилися байдужими до гострих подій та загрози. У соцмережах до своїх підписників звернулися ведучі, артисти та блогери. Що вони пишуть – розповідаємо далі.

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Маша Єфросиніна

Вранці телеведуча відреагувала на "урок історії" від Путіна під час його вчорашнього звернення. У нас було таке саме обличчя, як і в Марії.

Коли прослухала найкінченіший урок з історії… Хтось, оновіть вчителю календар і глобус, – написала Єфросиніна в Instagram.

Маша Єфросиніна шокована заявою Путіна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Камалія

Камалія закликала українців захищати свою країну / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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Співачка Камалія у своїй риториці виявилася різкішою. Вона висловила обурення реакцією США та зазначила, що заборона Байдена на інвестиції, торгівлю та фінансування так званих „ЛНР" та „ДНР" – це знущання, адже з псевдореспубліками і так ніхто не торгував.

Америка робить вигляд, що підтримує нас, а насправді заманює нас захищати Європу ціною українських життів, а самі сидять осторонь і допомагають нам такими санкціями. Ми мусимо розуміти, що у нас немає друзів і захищати Батьківщину нам доведеться самим, – вважає Камалія.

Alina Pahs

Аліна Паш відповіла на заяву Путіна / Фото: instagram.com/alinapash/

Аліна Паш, яка опинилася в епіцентрі скандалу на Нацвідборі на "Євробачення-2022", опублікувала в Instastories пост, в якому написано, що Україна – не частина Росії, ніколи нею не була і не буде.

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Скріншот: instagram.com/stories/alinapash

Катерина Осадча

Телеведуча рекомендує зберігати спокій та берегти Україну. Ось таке відео вона опублікувала у Instagram.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко вважає, що українці мають бути готовими до всього / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Акторка Наталка Денисенко у сторіс зазначила, що зараз ми маємо бути готовими до всього і процитувала свою колегу Олену Світлицьку, яка написала, що українцям допомога росіян не потрібна:

Це наші території та наша країна та культура! Тут нема нічого вашого!

Скріншот: instagram.com/stories/natalka_denisenko

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська не збирається залишати Україну / Фото: прес-служба

Актриса театру та кіно Ірма Вітовська точно не налаштована залишати країну. В Instastories вона опублікувала пост зі словами:

Я залишаюся вдома – в Україні, бо це моя країна.

Скріншот: instagram.com/stories/vitovskavantsa

Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павлика з надією на краще. Вона опублікувала відео в Instagram, написавши, що Україна не здасться ніколи.

Руслана

Руслана Лижичко підтримала українців / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко молиться за силу та віру. Ось, що співачка пише в Instagram:

В нас є сили і завжди будуть. Це той момент, коли я починаю ще більше вірити в мою країну, вірити в нас! Зараз я молюся, як ніколи, і прошу в Бога – дай нам сили і віри, бо ми просто хочемо жити, і ніхто немає права відбирати в нас під "жодним міфом" нашу землю. Ще з Майдану так і залишилась в серці потреба Молитись за Україну... за все світле і чисте, за нас. Слава Україні!

Нещодавно Андрій Макаревич різко висловився про політику Кремля: "Нас поставили на межу війни".