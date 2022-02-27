У Ольги Сумської померла мама

Ганні Сумській було 88 років / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська зараз перебуває у Києві. Про смерть мами актриса розповіла в Instagram.
Біда не приходить одна... Сьогодні вночі не стало нашої матусі, Ганни Іванівни Сумської... Пекельний біль... Душа розривається...
/ Фото: instagram.com/olgasumska
У коментарях підписники висловлюють акторці співчуття.
Ганна Сумська народилася 14 жовтня 1933 року у селі Катюжанка Київської області. Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого (1955, майстерня П. Сергієнка). Вона працювала в різних українських театрах і зіграла загалом понад 150 ролей. Анна Сумсьская – мама Ольги та Наталії Сумських.
Зазначимо, Ольга Сумська часто ділилася у Instagram сімейними фото із мамою.
Ольга Сумська з мамою / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська з донькою та мамою / Фото: instagram.com/olgasumska
Наталії та Ольги Сумські з мамою / Фото: Instagram