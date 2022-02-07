У Регіни Тодоренко запідозрили коронавірус: кар'єра під загрозою

Регіна Тодоренко отримала позитивний експрес-тест на коронавірус / Фото: instagram.com/reginatodorenko
Останнім часом ходять чутки, що Регіна Тодоренко вагітна другою дитиною, а п євиця підігріває чутки новими фото .
Тодоренко поки що ніяк не коментує свою вагітність, але дві смужки виконавиця все ж таки показала, щоправда, на експрес-тесті на коронавірус.
У своїх Instastories виконавиця розповіла, що після приїзду з Тулуму вона зробила тест на COVID-19, який показав їй позитивний результат.
Співачка відразу ж почала переживати щодо майбутніх зйомок та зірваних заходів.
Відмовитися від зйомок – втратити роботу. Вийти на роботу хворий – злочин, – написала Тодоренко.
Але схоже, що Регіна почала хвилюватися раніше часу. Після позитивного експрес-тесту виконавиця вирішила все-таки звернутися до фахівців і скласти ще один тест у лабораторії.
Він, на щастя, виявився негативним. Тож тепер кар'єрі та здоров'ю Тодоренка нічого не загрожує.
Раніше, за інформацією інсайдерів, стало відомо, що Регіна Тодоренко планує розповісти про другу вагітність у березні . Це має бути ексклюзив одного з російських журналів.