У Регіни Тодоренко запідозрили коронавірус: кар'єра під загрозою

Регіна Тодоренко отримала позитивний експрес-тест на коронавірус / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Останнім часом ходять чутки, що Регіна Тодоренко вагітна другою дитиною, а п євиця підігріває чутки новими фото .

Тодоренко поки що ніяк не коментує свою вагітність, але дві смужки виконавиця все ж таки показала, щоправда, на експрес-тесті на коронавірус.

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У своїх Instastories виконавиця розповіла, що після приїзду з Тулуму вона зробила тест на COVID-19, який показав їй позитивний результат.

Скріншот – instagram.com/reginatodorenko

Співачка відразу ж почала переживати щодо майбутніх зйомок та зірваних заходів.

Відмовитися від зйомок – втратити роботу. Вийти на роботу хворий – злочин, – написала Тодоренко.

Скріншот – instagram.com/reginatodorenko

Але схоже, що Регіна почала хвилюватися раніше часу. Після позитивного експрес-тесту виконавиця вирішила все-таки звернутися до фахівців і скласти ще один тест у лабораторії.

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Він, на щастя, виявився негативним. Тож тепер кар'єрі та здоров'ю Тодоренка нічого не загрожує.

Скріншот – instagram.com/reginatodorenko

Раніше, за інформацією інсайдерів, стало відомо, що Регіна Тодоренко планує розповісти про другу вагітність у березні . Це має бути ексклюзив одного з російських журналів.