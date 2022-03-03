"Українці точно не хочуть жити під новою російською імперією": зірка серіалу Щоденники вампіра – за Україну

Актор Пол Веслі підтримав Україну. / Фото: Instagram

Кумири мільйонів продовжують надавати допомогу народу України, який вже восьмий день бореться з російськими окупантами. Нас вже підтримали Дженніфер Еністон, Гайден Панеттьєрі та інші селебретіс.

Закликав припинити війну в Україні і актор Пол Веслі. В Instagram зірка "Щоденників вампіра" заявив, що у захваті від нашого народу, який щосили протистоїть агресору:

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Як син польських іммігрантів, які жили під комуністичним режимом і залізною хваткою СРСР, я хвалю народ України за його героїзм у цей неймовірно важкий час, коли їхня країна зазнає вторгнення, – написав артист.

Пол Веслі. / Фото: Instagram

За словами зірки, "цю війну веде не сам російський народ, а безтурботний режим, який має бути засуджений усією міжнародною спільнотою".

Усі, хто підтримує демократію та свободу, мають об’єднатися проти цієї неприйнятної агресії та максимально підтримати Україну в її боротьбі проти жорстокого нападу, – заявив Пол.

Також актор залишив посилання в Instagram-акаунті на сайт, де кожен може знайти спосіб допомоги для України.

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Окрім того, Пол Веслі виділив уривок зі статті ізраїльського військового історика-медієвіста Юваля Ноа Харарі:

Останні кілька днів довели всьому світу, що Україна — справжня нація, що українці — дуже справжній народ, і що вони точно не хочуть жити під новою російською імперією. Головне питання, яке залишається відкритим: скільки часу знадобиться, щоб це повідомлення дійшло через товсті стіни Кремля, – йдеться в статті.

Полу Веслі 39 років. Він американський актор, режисер та продюсер. Відомий ролями Стефана Сальваторе у телесеріалі "Щоденники вампіра" та Едді Лонго/ Такер Рид у телесеріалі "Розкажи мені казку".

Актори "Щоденників вампіра" / Фото: скріншот

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Актор народився у штаті Нью-Джерсі. Його батьки Агнешка й Томас Василевські вихідці з Польщі. Добре знає польську мову.

Раніше Мілла Йовович емоційно висловилась про війну Росії проти України. Також Джим Керрі виступив проти російської агресії.

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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