Українці вимагають усунути Росію від Євробачення: "Вбивцям не місце на конкурсі"

Українці вимагають дискваліфікувати Росію на "Євробаченні-2022" / Фото: instagram.com/Eurovision
Сьогодні стало відомо, що Kalush Orchestra представлятиме Україну на "Євробаченні-2022" у Турині. Про це вже повідомили в офіційному Instagram-акаунті конкурсу.
Тим часом "Суспільне" показало бали від журі Нацвідбору, які від організаторів вимагали представники KALUSH, звинувачуючи у фальсифікуванні результатів.
І поки хтось обговорює бали від Тіни Кароль, Джамали та Ярослава Лодигіна фіналістам Нацвідбору, у соцмережах розпочали флешмоб – користувачі вимагають усунути Росію від участі в міжнародному пісенному конкурсі.
Тег #EurovisionWithoutRussia з'явився на тлі загроз Росії після того, як Путін визнав "ЛДНР" та агресивно висловився про Україну і невизнання її як держави.
Наразі ми спостерігаємо, як одна з країн-учасниць вже 8 років загрожує територіальній цілісності України. Особливо зараз. Це неприпустимо, – йдеться у пості фан-акаунту eurovision.ua.
Флешмоб підхопили в інших соцмережах:
- "Як можна впустити країну, яка намагається намутити WW3 (третю світову війну. – Ред.) на конкурс, який започаткований для об'єднання Європи після WW2".
- "Вбивцям не місце на жодних конкурсах".
- "Я сподіваюся, що організаторам Євробачення буде соромно, що на їхній сцені виступатимуть окупанти".
- "Росія має бути дискваліфікована".
Раніше Тіна Кароль, яка була в журі Нацвідбору на "Євробачення-2022", прокоментувала скандал з Alina Pash.