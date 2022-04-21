Українка Анна Asti записала дует із путіністом Філіпом Кіркоровим

Анна Asti готує дует із Філіпом Кіркоровим / Фото: Instagram

Українка Анна Дзюба, відома як екс-учасниця дуету Artik&Asti, вирішила проміняти рідну країну на кар'єру у Росії. Більше того, співачка готує спільний трек із путіністом Філіпом Кіркоровим, який нещодавно вимагав звільнити Медведчука.

Офіційна презентація нової пісні поки що не відбулася, проте Кіркоров та Asti вже поділилися у своїх акканутах уривками майбутнього проєкту.

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Схоже, що Анни не вдалося співати сольно і довелося повернутися до дуетів. Як і було очікувано, вийшов черговий сумний трек про нерозділене кохання. Ось і вийшла колаборація (або колабораціонізм ).

Після того, як усім стало відомо, що дует буде з Кіркоровим, співачка видалила зі свого облікового запису всі публікації. Мабуть, для того, щоб уникнути негативних коментарів від українських слухачів, котрі вже встигли написати парочку "лесних" слів на адресу мовчазної Дзюби.

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"Не чекаємо, не доречна твоя ідіотська та сльозлива пісня, коли у твоїй країні війна, фу, гидко!"

"Анна хоч десь висловилася про війну чи зрадницьки мовчить?"

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Раніше Маша Єфросиніна про скандальне прохання Кіркорова звільнити Медведчука.

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