Українка втрутилася в ефір до Паніна і звернулася до росіян

У відеозвернення Паніна втрутилася українка / Фото: instagram.com/actor.panin

Актор Олексій Панін жорстко засудив своїх колег із цеху, які підтримують та замовчують війну в Україні. Нещодавно артист звернув свою увагу на Регін Тодоренко і сказав, коли ж вона зможе заговорити про те, що діється в її рідній країні.

Через позицію Паніна російських ЗМІ обсипають його численними звинуваченнями про "зраду" і всі "гріхи", що залишилися. Про це актор вирішив заявити у своєму відеозверненні до Instagram.

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Усі ті, хто поїхав чи якимось чином підтримує Україну та виступає проти війни виявилися х***вими! Я відверто кажу, що Путін – злочинець. Я більше не можу приїжджати до Росії та заробляти гроші! Не знаю, що робити далі. Іспанія це не Америка, і тут, на жаль, кіно не знімають у таких обсягах, а російські артисти не потрібні. Що я можу вам забажати? Зніміть свою е**ну локшину з вух! – різко висловився артист.

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У цей же час у його спітч втрутилася українка, яка просто проходила повз нього і чула слова актора. Як виявилося, вона – мешканка Одеси і змушена була залишити Україну та разом із двома дітьми бігти до Іспанії.

Брехня, яку вам ллють на вуха це взагалі. Знищити такі міста, як Маріуполь, як Харків, це неприпустимо! Діти гинуть, люди їдуть! Проїхати таку відстань мало того, що небезпечно, то ще й дуже страшно. Виїхати з-під бомбардувань цей жахливий стан , – звернулася до росіян українка.

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Раніше Максим Галкін відповів зомбованим росіянам, які називають його зрадником через переїзд до Ізраїлю.