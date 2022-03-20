Українська співачка SHADU благає про допомогу: "Врятуйте мою свекруху" – вона у Маріуполі

Співачка SHADU просить про допомогу / Фото: Instagram

Нині Україна переживає чорний період своєї історії: Росія 25-й день веде війну на нашій території. Як і раніше, багато міст страждають від бомбардувань та обстрілів. Маріуполь – поле бою, де в укриттях залишаються тисячі людей. Одна з них – свекруха співачка SHADU.

Артистка SHADU впродовж тижня не могла зв'язатися з родичкою, яка перебуває у бомбосховищі в Маріуполі. Артистка розпочала активну кампанію з пошуку мами чоловіка Андрія.

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знімок екрана SHADU

Вчора свекруха SHADU вперше за довгий час вийшла на зв'язок, розмова рідних тривала менш ніж хвилину.

Ми змогли поспілкуватись майже 30 секунд. Вона далі буде в укритті. Сказала, що Маріуполь повністю зруйновано. Її будинок також. Більше нічого нема, – розповіла артистка в сториз.

SHADU попросила шанувальників допомогти репостом інформації, хто допоміг би доставити маму чоловіка в безпечне місце.

знімок екрана SHADU

Можливо, ваші знайомі сьогодні-завтра їдуть із Маріуполя. Будь ласка, заберіть мою свекруху. Вона в Маріуполі в укритті, без води та їжі, – благає співачка.

Ми віримо, що невдовзі сім'я возз'єднається!

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