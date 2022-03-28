Україну на "Оскарі" підтримали хвилиною мовчання

Организатори звернулися до глядачів з проханням помогти Україні / Фото: pixabay.com, https://www.1zoom.ru/

Як ми писали раніше, багато зірок вийшли на червону доріжку "Оскара" з блакитною стрічкою або з аксесуарами у кольорах нашого прапора – так вони підтримали Україну, яка вже понад місяць терпить російське вторгнення. Шанувальники головної кіноподії року також чекали на появу президента Володимира Зеленського. Нагадаємо, акторка Емі Шумер, вона ж одна з ведучих "Оскара" цього року, в ефірі денного ток-шоу Дрю Беррімор заявила, що хотіла б, щоб президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії "Оскар". Немає сумнівів, що наш лідер зараз має більш пріоритетні завдання, але на "Оскарі" Україні все ж таки приділили увагу.

Продюсери вирішили підтримати Україну хвилиною мовчання. Під час трансляції на екрані написали, що мільйони сімей в Україні зараз потребують їжі, води та медикаментів. Організатори попросили підтримати Україну будь-яким доступним способом. Щоправда, Росію як агресора вони не згадали, а війну назвали "конфліктом, вторгненням".

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скриншот з трансляції "Оскара"

Ми б хотіли хвилиною мовчання показати нашу підтримку народу України, який зараз переживає конфлікт, вторгнення та несправедливість на своїх власних кордонах. Хоча кіно для нас є важливою нагодою висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстреної допомоги. Ресурсів обмаль, і ми разом, як глобальна спільнота, можемо зробити більше. Ми просимо допомогти Україні будь-яким способом. Стоїмо разом з Україною,

- йдеться у повідомленні.

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Лаконічно, але все ж таки. Як би там не було, Україна не одна у боротьбі із російським окупантом. Ми продовжуємо вірити в наших захисників та швидку перемогу. Все буде Україна!

Також на церемонії стало відомо про те, що актор з українським корінням Трой Коцур отримав "Оскар".

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