Помер Арніс Ліцитіс, зірка серіалів "Ранетки" та "В'язень замку Іф"

Знаменитий актор Арніс Ліцитіс помер... / Фото: открытые источники

Як повідомляє агентство Delfi, помер Арніс Ліцитіс, відомий латвійський актор. Йому було 76 років.

Непросту новину підтвердив його друг, спортивний фотограф Зигізмундс Залманіс у Facebook:

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Арніс Ліцітіс помер у віці 76 років... / Фото: Facebook

Прекрасний актор, мила і приємна людина і, нарешті, мій друг Арніс Ліцитіс покинув нас. Мені важко про це говорити... Він зараз на іншій сцені, зустрінеться з іншими акторами кіно, – написав Залманіс у Facebook.

Причина смерті Арніса Ліцитіса поки що не уточнюється.

Арніс Ліцитіс помер на 77-му році життя / Фото: открытые источники

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Арніс Ліцитіс: коротка біографія

Арніс Ліцитіс – латвійський актор театру та кіно. Він народився 8 січня 1946 року у Ризі. Навчався на заочному відділенні театрального факультету Латвійської державної консерваторії, а потім розпочав роботу у Драматичному театрі, Валмієрському драматичному театрі, а також у Молодіжному та Ризькому російському театрі імені Михайла Чехова.

У кіно він почав зніматися з 1965 року і на цій ниві досяг успіху одразу в кількох країнах: Латвії, Росії, Україні, Молдові, Білорусі та Литві. Пік його кіношної кар'єри припадає на 80-ті роки.

Кар'єра Ліцитіса налічує понад сотню ролей. Ви могли бачити актора в таких фільмах і серіалах: "Мушкетери двадцять років по тому", "В'язень замку Іф", "Злодії в законі", "Багач, бідняк", "Важко бути Богом", "Визнати винним", "Загублений у Сибіру", "Ранетки".

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Він вважався чи не єдиним актором латиського походження, який зіграв у безлічі радянських та російських фільмів без переозвучки, бо досконало володів російською мовою.

Останні роки життя актор провів як пенсіонер, але якщо надходили пропозиції щодо роботи та здоров'я дозволяло – він погоджувався.

Щодо особистої сфери, незважаючи на бурхливі романи, Арніс Ліцитіс так жодного разу не одружився і не став батьком.

Арніс Ліцітіс зіграв в більше ніж 100 фільмах / Фото: открытые источники

Співчуваємо...

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