Помер барабанщик The Rolling Stones Чарлі Уоттс

Чарлі Уоттс за барабанами. Фото: Вікіпедія

Помер британський музикант Чарлі Уоттс, відомий як барабанщик легендарної рок-групи The Rolling Stones.

Про це повідомляє BBC.

Уоттсу було 80 років. За словами його представника, "один з найбільших барабанщиків свого покоління", який також був "улюбленим чоловіком, батьком і дідусем", помер в госпіталі в Лондоні 24 серпня в оточенні своєї родини.

"Ми переконливо просимо поважати приватне життя його родини, учасників групи і близьких друзів в цей важкий час", – додали в заяві.

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Що відомо про Уоттса

Уоттс приєднався до The Rolling Stones в січні 1963 року.

Музичні журнали Rolling Stone і Classic Rock називали його в числі кращих барабанщиків світу.

У 2004 році Уоттс пережив рак горла, а в останні роки жив у селі Долтон в графстві Девон і розводив коней.

У червні він відзначив свій 80-й день народження, а в серпні відмовився від участі в гастрольному турі The Rolling Stones, відкладеному через пандемію коронавірусу. Причиною стало відновлення після якоїсь медичної процедури, яку представники артиста охарактеризували як успішну.

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