Помер Ісаак Бардавід, зірка серіалу "Рабиня Ізаура"

Не стало знаменитого актора / Фото: открытые источники

Видання g1 передає, що помер Ісаак Бардавід. Артиста кіно та ТБ не стало 1 лютого. Причиною трагедії стали ускладнення після хронічного респіраторного захворювання Як повідомив онук актора, він мав критичні проблеми з легенями.

Артист пішов із життя в одній із клінік Бразилії. Ісааку Бардавіду було 90 років.

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Ісаак Бардавід / скріншот

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям і похилого віку, Ісаак Бардавід продовжував багато працювати, у лютому мала вийти його друга книга. Також він активно вів Інстаграм та ділився з підписниками своїми думками.

Коротко про творчість Ісаака Бардавіда

Ісаак Бардавід – знаменитий бразильський актор. За свою тривалу кар'єру він знявся у десятках теленовел. Серед них: "Георгій Побідоносець", "Покровителька", "Шипи та троянди", "Велика Засада", "Червоний сувій", "Цілком незрівнянна", "Шоколад із перцем", "Новий Геркулес". Але величезну любов публіки актор заслужив після виходу на екрани серіалу "Рабиня Ізаура".

Ісаак Бардавід у серіалі "Рабиня Ізаура"

Також він озвучував у національних локалізаціях Фредді Крюгера, Росомаху, мемогенічного Скелета з "Х-мена та володарів всесвіту" та інших героїв.

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Останньою була роль у серіалі "Тюремники".

Співчуваємо...

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