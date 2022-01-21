Помер Міт Лоуф – рок-зірка і той самий хлопець із грудьми з "Бійцівського клубу"

Помер Міт Лоуф / Фото: Facebook

Стало відомо, що зірка фільму "Бійцівський клуб" та автор хіта "Bat Out of Hell" помер сьогодні, 21 січня.

Про смерть актора повідомили його близькі на офіційній сторінці Лоуфа у Facebook.

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Наші серця розбиті, щоб повідомити, що незрівнянний Міт Лоуф помер сьогодні ввечері в оточенні своєї дружини Дебори, дочок Перл та Аманди та близьких друзів, – йдеться у публікації.

Причина смерті американської знаменитості поки що не розголошується.

Чим відомий Міт Лоуф?

Справжнє ім'я зірки – Майкл Лі Едей. Псевдонім Міт Лоуф, що в перекладі з англійської – "м'ясний рулет", артист взяв через шкільне прізвисько, яке йому дав учитель фізкультури через надмірну вагу.

Кар'єра актора та музиканта Міта Лоуфа тривала майже шість десятиліть. На рахунку рок-музики близько 100 мільйонів проданих альбомів.

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У 1966-му Міт став засновником психоделічної рок-групи Meat Loaf Soul.

Facebook

Окрім музичної кар'єри Міт Лоуф займався акторською кар'єрою. За все своє життя Лоуф встиг знятися в 65 кінофільмах, серді яких "Фокус", "Шоу жахів Роккі Хоррора" та "Світ Вейна".

Але найбільш роллю актора, що запам'ятовується, став образ Боба, хлопця з грудьми з "Бійцівського клубу".

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