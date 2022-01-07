Помер перший темношкірий володар премії "Оскар" Сідні Пуатьє

Сідні Пуатьє помер у 94 роки / Фото: Getty Images

Оскароносний актор Сідні Пуатьє пішов із життя у 94 роки. Інформацію підтвердили в Офісі міністра закордонних справ Багамських островів. TMZ .

Ім'я Пуатьє увійшло до історії кінематографії, адже саме він став першим темношкірим володарем премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Нагороду актор отримав у 1963 році за роль у фільмі "Польові лілії".

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Сідні Пуатьє перший темношкірий актор, який отримав "Оскар" / Фото: Getty Images

Сідні Пуатьє: коротка біографія

Майбутній актор народився у лютому 1927 року в сім'ї вихідців із Багамських островів. Пуатьє швидко отримав славу і став одним із найкращих темношкірих акторів у США.

Пуатьє починав із театральних вистав, а незабаром перейшов працювати в кіно. Після отримання премії "Оскар" актор став одним із найвищих очок Голлівуду на рівні з його "білими" колегами".

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Крім того, володар "Оскару" пробував себе як режисер.

Після завершення акторської кар'єри та роботи в кіно, Пуатьє став займатися дипломатичною діяльністю. Також колишній актор був послом Багамських островів у Японії та постійним представником Багамських островів при ЮНЕСКО.

20 лютого 2022 року Сідні Пуатьє мало виповнитися 95 років. В актора залишилося шестеро дітей, вісім онуків та троє правнуків.

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