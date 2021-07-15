Артистові було 70 років. На початку липня він був доставлений до лікарні в зв'язку ускладненнями через COVID-19. Повідомлялося, що у музиканта спочатку відмовили нирки, пізніше почалися проблеми з серцем

Помер Петро Мамонов / Фото: facebook.com/mamonovpetr

Останні дні життя російський музикант, актор і поет, лідер гурту "Звуки Му" Петро Мамонов перебував у критичному стані. У артиста спочатку відмовили нирки, пізніше почалися серйозні проблеми із серцем. Сумну новину повідомила дружина артиста. Про смерть також йдеться на офіційній сторінці Мамонова в Facebook.

Як повідомляв Telegram-канал Mash, лікарі оцінювали стан артиста як вкрай важкий. Він знаходився в септичному шоці, спроби вивести Петра Мамонова зі штучної коми навіть не розглядалися.

Лікарі боролися за життя музиканта з початку липня. Як стверджували інсайдери, останні кілька днів лідер "Звуки Му" був підключений до апарата з дозатором, який подавав спеціальний препарат у вену, щоб серце чоловіка зовсім не зупинилося.

Петро Мамонов помер у віці 70 років / Фото: facebook.com/mamonovpetr

Петро Мамонов був радянським і російським рок-музикантом, актором, поетом, радіоведучим, грав у моноспектаклях. На початку 1980-х років він створив рок-гурт "Звуки Му".

Після розпаду колективу Петро Мамонов спочатку впав у депресію, а пізніше захопився релігією.

Став думати, для чого взагалі жити, для чого мені ці відпущені сімдесят – чи скільки там – років життя. А прапрадід мій був протоієреєм собору Василя Блаженного. Дай, думаю, куплю молитовник, подивлюся, про що вони там моляться, – говорив артист.

Після цього життя музиканта розділилося на "до і після", а свій спосіб життя в 80-х він називав "скотоподібним".

В середині 1970-х років артист вперше одружився, дружина народила йому сина, але шлюб дуже швидко розпався. 1982 рокуі Петро одружився з Ольгою, яка була його менеджеркою. У шлюбі народилося двоє синів.

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