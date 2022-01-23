Помер співзасновник "Червоної рути" Тарас Мельник

Пішов з життя співзасновник фестивалю "Червона рута" Тарас Мельник. / Фото: Facebook

На початку 2022 року світ попрощався з багатьма видатними людьми. Тиждень тому не стало Народного артиста України Євгена Федорченка, а 22 січня стало відомо про смерть Тараса Мельника – відомого музикознавця, громадського діяча, одного із засновників та незмінного керівника фестивалю "Червона рута".

Про трагедію у Facebook повідомила племінниця Мельника – Наталія Антонова.

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Про причину смерті Тараса Мельника наразі невідомо. За декілька днів донька музикознавця Соломія Мельник повідомляла, що її батько мав ускладнення внаслідок коронавірусної хвороби та переніс операцію.

Коротко про Тараса Мельника

Видатний музикознавець народився 17 січня 1954 року. Навчався у Київській державній консерваторії ім. Чайковського – був учнем відомого композитора Миколи Скорика. Проте на п’ятому курсі його виключили за проукраїнську позицію та відправили на завод працювати слюсарем.

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Два роки Мельник працював викладачем у Ніжинському державному педагогічному інституті ім. Гоголя, а потім – у Національній музичній академії України ім. Чайковського.

У 1989 році Тарас Мельник разом із товаришами організував і провів у Чернівцях перший фестиваль україномовної музики "Червона рута". Також був співзасновником дитячого фольклорного театру "Дай Боже!".

Скріншот YouTube

Також він був учасником рок-гурту "Еней" та музикологом, який досліджував звичаєву педагогіку українців. За вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

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Відомо, що митець проживав у Києві. Він був одружений з Ольгою Мельник. У них народилося дві донька – Соломія (37-річна акторка) та Ярослава, яка загинула у 2005-му.

Зазначимо, що "Червона рута" – це один з найавторитетніших музичних форумів України. Це некомерційний фестиваль, який підтримує українських виконавців. На фестивалі виступали Олександр Пономарьов, Руслана, гурти "Брати Гадюкіни", "Піккардійська терція" та інші артисти.

Нагадаємо, вчора помер зірка серіалів "Ранетки" та "В'язень замку Іф" Арніс Ліцитіс. Актору було 76 років.