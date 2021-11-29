Померла акторка фільму Угрюм-ріка Валентина Іванова

Померла Валентина Іванова. / Фото: Скріншот з YouTube
Про смерть Валентини Іванової повідомили 29 листопада на сайті Театру Єрмолової. Акторка пішла з життя ще 22 листопада, але про це стало відомо лише зараз.
Померла акторка нашого театру Валентина Миколаївна Іванова. Вона служила у Єрмоловському з 1963 року, зігравши не один десяток ролей. Велика втрата. Висловлюємо співчуття рідним, близьким та колегам артистки, — повідомляється на сайті.
Яка причина смерті Валентини Іванової наразі невідомо.
Валентина Іванова: коротка біографія
Про життя знаменитості відомо небагато. Вона народилась 24 серпня 1944 року.
У 1968 році Валентина Миколаївна закінчила ГІТІС. Далі вона почала працювати у Московському театрі ім. Єрмолової. Йому зірка віддала все своє творче життя. На сцені цього театру вона виконала десятки різних ролей.
Артистка прославилася завдяки кіноперсонажу Ніні Купріяновій із стрічки "Угрюм-ріка". Її героїня – донька багатого купця, добра і мила дівчина, яку, Прохор Громов не любить, але одружується з нею заради грошей.
Також зірка взяла участь у проєктах: "Завжди на марші", "Місяць у селі", "Андрій Колобов", "Брехня на довгих ногах", "Зелена кімната" та "Місячні води".
Втім, Іванова віддавала перевагу все ж таки театру, незважаючи на успішний дебют у кіно.
Особисте життя акторка всіляко приховувала від ЗМІ, тож чи є у неї чоловік та діти – невідомо.
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