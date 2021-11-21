Померла актриса Ніна Русланова

Померла Ніна Русланова / Фото: kino-teatr.ru, скріншот

Про смерть Ніни Русланової повідомив відомий російський актор Станіслав Садальський на своїй сторінці у Facebook. У актриси були проблеми із серцем. Тривалий час народна артистка Росії хворіла.

Вона знайома багатьом ролями у фільмах Афоня", "Собачье сердце", "Моя любовь" та інших.

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Що казати, не знаю. Ніночка. Друг, подруга, просто близька людина. Скільки нас пов'язувало, тепер уже не перелічити, та й ні до чого. Незважаючи на хворобу, вона намагалася триматись. Часто за старою звичкою дзвонила мені на домашній телефон і намовляла щось на автовідповідач: "Говорить автодоповідач!" З утратою рідних коротшає наше життя – вони йдуть, забираючи з нас свій час. Вже не просто щодня, а щогодини нас розстрілюють новини… Що далі? Прощай, люба, пробач, – написав Садальський.

Фото: facebook.com/stas.sadalskij

Раніше повідомляли, що артистка перебуває у реанімації однієї з московських лікарень у тяжкому стані. Туди її доправили після інсульту.

Ніна Русланова: коротка біографія

Достеменно не відомо, де саме народилася Ніна Русланова. У віці двох місяців її знайшли у місті Богодухові, Харківська область. Її передали дитячого будинку. До свого повноліття майбутня актриса змінила таких п'ять.

У дитячому будинку Ніні дали по батькові Іванівна та прізвище Русланова – на честь співачки Лідії Русланової.

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Русланова закінчила будівельне училище за спеціальністю "штукатур", після чого вступила до Харківського театрального інституту, де провчилася один курс.

Пізніше з Харкова вона поїхала до Москви і вступила до Театрального училища ім. Б. В. Щукіна. З 1969 була актрисою театру імені Є. Вахтангова, у 1985-1988 роках – театру імені В. Маяковського, тоді в театрі імені Рубена Симонова. У кіно знімалась із 1967 року.

Була одружена з юристом і підприємцем Геннадієм Рудаковим. 1976 року народила дочку Олесю.

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