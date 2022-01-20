Померла Гана Горка, чеська співачка, яка спеціально заразилася коронавірусом

Гана Горка не змогла справитися з хворобою / Фото: Facebook

Як повідомляє BBC News, померла Гана Горка, вокалістка чеської фольк-групи Asonance. Жінці було 57 років. Вона вважала, що краще перехворіти, ніж вакцинуватися.

Причиною смерті жінки став коронавірус. Але тут не все так просто. Виявилося, що жінка навмисно заразилася інфекцією від чоловіка та сина, які злягли з коронавірусом наприкінці грудня. Повідомляється, що вона не хотіла робити щеплення, але не ізолюватися від сім'ї, а доглядала їх у момент хвороби.

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Також жінка хотіла отримати ковід-перепустку, щоб більше не було перешкод у її переміщенні та відвідуванні громадських місць у Чехії. За словами сина, вони з батьком були повністю щеплені від коронавірусу.

Гана Горка не хотіла вакцинуватися, а вважала за краще перехворіти / Фото: Facebook

Незважаючи на те, що за 2 дні до смерті Гана Горка писала, що їй стало краще, ситуація невдовзі кардинально змінилася. Вранці 16 січня Горка повідомила сім'ю, що зібралася вийти на прогулянку. Але їй різко стало зле: почала боліти спина і вона прилягла у спальні.

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За десять хвилин усе було скінчено. Вона задихнулася, – розповів її син.

Син жінки Ян Рек у коментарі BBC News сказав, що його мати хоч і не була вакцинована, не сповідувала різних теорій про вірус, але на вмовляння зробити щеплення не піддавалася:

Її філософія полягала в тому, що краще заразитись ковідом, ніж зробити щеплення. Ні про які мікрочіпи або щось подібне вона не говорила.

Жінка доглядала за рідними під час хвороби і захворіла сама / Фото: Facebook

Також син у коментарі чеському радіо iRozhlas.cz поділився, що звинувачує у смерті матері місцевих затятих антивакцинаторів, оскільки саме їхнім словам повірила його мати.

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Я точно знаю, хто на неї вплинув… Мені сумно від того, що вона більше вірила незнайомцям, ніж сім'ї.

Співчуваємо...

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