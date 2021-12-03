Померла знаменита акторка Ніна Ургант

Померла акторка Ніна Ургант / Фото: скриншот, Колаж: Сьогодні

Стало відомо, що у п'ятницю, 3 грудня, пішла з життя знаменита радянська та російська актриса театру та кіно Ніна Ургант. Їй було 92 роки. Про смерть акторки повідомляє низка російських ЗМІ із посиланням на пресслужбу Олександринського театру у Санкт-Петербурзі. В цьому театрі вона служила понад 30 років.

Відомо, що кілька років знаменитість боролася із хворобою.

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Раніше Іван Ургант та його батько, знаменитий актор Андрій Ургант, повідомляли, що придбали для Ніни Миколаївни квартиру та облаштували з усіма зручностями. Актриса жила неподалік Маріїнського театру.

У 2014 році з'явилася інформація про те, що Ніна Ургант страждає на хворобу Паркінсона.

Померла Ніна Ургант – подробиці / Фото: скриншот

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Ніна Ургант: коротка біографія

Ніна Миколаївна Ургант отримала звання заслуженої та народної артистки РРФСР. Однією з найяскравіших кіноробіт актриси є роль медсестри Раї у "Білоруському вокзалі".

Загалом Ніна Миколаївна зіграла понад десяток ролей, знімалася у таких знаменитих кінострічках як "Чарівна сила", "Обережно, бабусю!", "Я родом із дитинства", "Красавець-чоловік" та інших.

Ніна Ургант народилася у місті Лузі Ленінградської області, у сім'ї обрусілого естонця. Ніна Миколаївна була тричі заміжня. У 1956 народила сина Андрія Урганта, який став відомим актором. Онук акторки – Іван Урганта, знаменитий російський шоумен та актор.

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