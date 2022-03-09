Universal Music Group зупиняє роботу в Росії: так весь світ показує агресору на двері

Universal Music зупиняє роботу в Росії / Фото: Getty Images, скріншот

Як повідомляє BBC, Universal Music Group зупиняє роботу в Росії та закриває свої офіси. Найбільша у світі звукозаписна компанія, як і багато інших брендів і корпорацій, покидає РФ, засуджуючи вторгнення в Україну.

Universal Music Group – найбільша у світі звукозаписна компанія, вона належить до "великої трійці", на яку припадає до 80% видання музичних творів у світі. І тепер вона підтримує світові санкції проти Росії.

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Universal Music Group / скриншот

Зауважимо, що Мінкульт та міністр Олександр Ткаченко офіційно зверталися до компаній, щоб ті висловили свою позицію та перестали вести бізнес у Росії.

Офіційно звернувся щодо цього до Люсіана Чарльза Грейнджа, CEO Universal Music Group, Бреда Навіна, CEO Orchard, Емануеля Цунца, CEO ONErpm, Роба Стрінгера, CEO, Sony Music Entertainment, Дениса Ладегалері, CEO Believe, Стівена Купера, CEO, – писав Олександр Ткаченко у телеграм-каналі.

Він також публікував фото офіційних документів із запитами. Їх можете подивитися за посиланням.

Зазначимо, що серед провідних артистів, записи яких видавалися цим холдингом, – Мадонна, ABBA, Eminem, Rammstein, Sum 41, U2, Джимі Гендрікс, Лучано Паваротті, Treibhaus, 3 Doors Down, Імельда Мей, Мірамі, Jeward, Таркан, Софі Елліс-Бекстор.

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У Росії з Universal Music працювали: Лоліта, Елджей, Noize MC, Iowa, Asti, Zoloto, КОСМОНАВТОВ НЕТ, Коста Лакоста та інші.

Лоліта Мілявська / скриншот

І це лише початок. Нагадаємо, санкції проти РФ уже працюють: зйомки "Модного вироку" зупинено, тому що нема в що одягати героїнь.

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