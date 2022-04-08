Ранкове шоу каналу "Україна" з Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем повертається до прямого ефіру

Лілія Ребрик та Анатолій Анатолич повертаються з програмою "Ранок з Україною"

Популярні ведучі повертаються до прямого ефіру, щоб бути корисними українцям під час війни. Тепер "Ранок з Україною" виходитиме тричі на тиждень – у понеділок, середу та п'ятницю, та у новому форматі.

З початку війни я ношу із собою прес-карту каналу "Україна", адже ні на мить не залишав надію, що ми ось-ось повернемося до своєї справи – будемо корисні нашим глядачам. Нарешті цей час настав! Ми знову вийдемо в ефір, щоб розповісти українцям усе найцікавіше, ділитимемося своїми роздумами, шукатимемо експертні думки і разом йтимемо до перемоги! Вона вже зовсім близько! – поділився ведучий програми "Ранок з Україною" Анатолій Анатоліч.

Нові випуски ранкового шоу матимуть коротший хронометраж, зміниться і тематичне наповнення. Ведучі "Ранку з Україною" розкажуть про своє життя під час війни, поділяться цінними порадами та зберуть лайфхаки від найкращих експертів про те, як: нагодувати сім'ю за будь-яких умов, уберегти здоров'я, впоратися зі школярами, облаштувати собі безпечне місце і в цьому всім самим. не втратити здоровий глузд.

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Лілія Ребрик та Анатолій Анатолич / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Неймовірно скучила за нашими глядачами. Радію можливості бути корисною в цей страшний час. Будемо разом із глядачами вчитися знову вимовляти фразу "доброго ранку". Такі прості, але такі потрібні слова… Пригадуватимемо, які ще існують кольори в цьому житті, крім чорного та білого, які бувають смаки… Будемо шукати привід усміхатися. Плануватимемо. Мріяти. Будемо жити. Крок за кроком будемо йти до нашої перемоги. Разом! З кожним днем ставатиме сильнішим і розправляти плечі", – розповіла ведуча каналу "Україна" Лілія Ребрик.

Крім того, щовівторка та кожного четверга на YouTube каналі "Ранку з Україною" виходитимуть цікаві рубрики з ТОП-експертами, зірками та ведучими каналу "Україна". НЕ пропустіть! І нехай ваші ранки будуть по-справжньому добрими!

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини читайте у Telegtam-каналі .