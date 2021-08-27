Дізнаєтеся Настю? Івлєєва розчулила Мережа своїми дитячими фото

Настя Івлєєва поділилася дитячими фото / Фото: instagram.com/_agentgirl_
Підписники зірок люблять обговорювати не тільки їх особисте життя , а й розглядати їх дитячі фото. Настя Івлєєва, схоже, це знає. В Instagram блогерка опублікувала свої архівні фото.
Я. Як думаєте, скільки мені тут? – лаконічно підписала дитячі фото Настя.
Настя Івлєєва в дитинстві / Фото: instagram.com/_agentgirl_
Настя Івлєєва опублікувала дитячі фото / Фото: instagram.com/_agentgirl_
Настя Івлєєва поділилася дитячими фото / Фото: instagram.com/_agentgirl_
Як Настя Івлєєва виглядала в дитинстві / Фото: instagram.com/_agentgirl_
У коментарях підписники оцінили архівні фото Івлєєвої.
- "Тапочки на другому фото, звичайно, вогонь. У мене такі ж були",
- "Я аж розплакалася, відразу флешбек в дитинство – сланці веселка, багато джинса, і головне – літо у бабусі в селі"
- "Цілеспрямований погляд і характер навіть в такому віці. А яка чарівна посмішка ",
- "А на цих фотках Настя навіть не здогадується, яке успішне майбутнє її чекає"
Нагадаємо, нещодавно Настя Івлєєва оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Елджеем. За інформацією Telegram-каналів докладніше про розставання телеведуча розповість в інтерв'ю Ксенії Собчак.
Як знаменитості переживають розставання, дивіться в сюжеті:
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