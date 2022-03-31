Дізнавшись про хворобу мами, Ганна Заворотнюк схудла до стану анорексички – у дівчини знову проблеми з вагою

26-річна Ганна Заворотнюк, старша донька зірки серіалу "Моя прекрасна няня", зараз дуже активно спілкується з шанувальниками в інстаграм. Очевидно, дівчині, яка не бачить різниці між українцями та росіянами, попри російське вторгнення, закортіло підвищувати активність. Не дивно, адже зараз у РФ закривають соцмережі та будь-які джерела, де є правда про їхні злочини в Україні. Так, зараз у всіх на вустах одкровення Ганни Заворотнюк про проблеми з вагою.
На своїй сторінці в інстаграм Ганна Заворотнюк зізналася, що хвороба мами стала для неї страшним ударом, через що вона сильно схудла. Після цього у неї регулярно спостерігаються стрибки ваги.
Привіт дорогі, хотіла з вами поспілкуватись на тему ваги, у мене вона постійно стрибає – то худну, то набираю. Останній місяць страшенно погладшала, постійно тягне на солодке і борошняне. Багато хто каже, що від нестачі ендорфінів, гормонів щастя, організм заповнює їх смачною їжею. А ви заїдаєте стрес чи, навпаки, перестаєте їсти і худнете? У мене все залежить від обставин. Якщо це неймовірно сильний стрес, наприклад, хвороба моєї мами – коли я дізналася про це, я схудла до стану анорексички, просто не могла їсти рік, впихала в себе їжу, щоб зберігати якусь життєдіяльність. Зараз у зв'язку з обстановкою у світі я теж нервуюся, але помірковано, це не порівняти з невиліковною хворобою близького. І почала їсти. Збираюся сідати на дієту, мені треба скинути бодай близько 5 кг. Хто зі мною? Діліться вашими методами схуднення.
Але нам все ж таки здається, що не про те дівчина думає. Вона має понад 200 тисяч підписників, яким вона могла б доносити правду про ситуацію в Україні і тим самим не бути частиною злочинного та кривавого режиму. За його підтримку невдовзі доведеться відповісти кожному росіянину.
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