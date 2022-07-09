У магазині Гвінет Пелтроу стався вибух: є постраждалі

У магазинчику Гвінет Пелтроу сталася пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями у американської зірки Гвінет Пелтроу сталась, м'яко кажучи, неприємна ситуація. В одному з її магазинів Goop у селищі Саг-Гарбор, штат Нью-Йорк, виникла пожежа. Інцидент стався під час одного маленького заходу, на який прийшли гості.

За словами начальника місцевого відділу поліції, організатори заходу спеціально наповнювали кам’яні свічники зі свічками спиртом. Завдяки цьому відвідувачі могли розтопити зефір для смору (традиційний американський десерт, що складається з маршмелоу, шоколадки та крекерів).

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Однак у один свічник було додано занадто багато спирту. Це спричинило вибух. А палаюча рідина виплеснулася на двох чоловіків, які стояли поблизу, повідомляє PEOPLE.

Інцидент стався через спирт у свічнику / Фото: Pinterest

На щастя, на місці був вогнегасник. Співпрацівники магазину Пелтроу змогли оперативно ним скористатись та загасити полум'я на чоловіках.

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За словами представників поліції, чоловіки отримали серйозні опіки внаслідок пожежі. Постраждалим знадобилась медична допомога.

В одного чоловіка був великий опік спини та вух. Його довелося доставити гелікоптером до університетської лікарні Стоуні-Брук. Інший отримав опіки обличчя. Його екстрено доставили каретою швидкої допомоги до медзакладу в Саутгемптоні. У якому зараз стані перебувають потерпілі – невідомо.

Гвінет Пелтроу поки не коментувала те, що сталось у її магазині

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Коротко про Гвінет Пелтроу

Гвінет насамперед прославилась як акторка. Вона грала у таких проєктах – "Крик", "Капітан Гак", "Закоханий Шекспір", "Доказ" та інші.

Також вона виконала роль Пеппер Поттс у серії фільмів кінематографічного всесвіту Marvel. Володарка пермій "Оскар", "Золотий глобус" та "Еммі".

У 2000 році Пелтроу та музикант Г'ю Льюїс випустили музичний сингл Cruisin. У 2002 році акторка взяла участь у записі альбому C'mon, C'mon співачки Шеріл Кроу. В цьому альбомі вона разом з Кроу виконала пісню It's Only Love.

У 2008 році Гвінет запустила власний lifestyle-бренд Goop. За цей час акторка створила власну лінії косметики, одягу, секс-іграшок, товарів для дом тощо.

Нагадаємо наприкінці 90-х Пелтроу зустрічалася з Бредом Піттом. Вони навіть були заручені. Але до весілля так і не дійшло. Як каже акторка, вона тоді була не готова до шлюбу.

І от через 25 років розлуки Бред Пітт знову зізнався у коханні колишній нареченій Гвінет Пелтроу.