В Одесі стартує ОМКФ-2021: підготовка до церемонії відкриття у фото

В Одесі стартує міжнародний фестиваль кіно / Фото: facebook.com/odesaiff

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль за традицією розпочнеться з театру. Тут старанно готувалися до прибуття гостей і зірок, які ось-ось пройдуться червоною доріжкою.

На всіх учасників кіносвята чекають вісім днів незабутньої атмосфери, зустріч з улюбленими акторами і понад 50 кінострічок.

14 серпня в Одесі відкривається ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/stories/odesa_film_festival

У цьому році фестиваль приурочений до 30-річчя незалежності України, а отже – у фокусі українське кіно.

Підготовка до ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/stories/odesa_film_festival

Ведучими церемоній відкриття і закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю стануть Яніна Соколова та Олег Панюта, які вже кілька років поспіль проводять урочистості в межах фестивалю.

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Яніна Соколова та Олег Панюта / Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Як ми вже зазначили, 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль сфокусований на українському кіно, а отже, переможців цього року визначатимуть саме в Національному конкурсі. Але на ОМКФ будуть представлені й закордонні картини.

Фільмом-закриттям 12-го ОМКФ стане стрічка "Малюк" Чарлі Чапліна, якій цього року виповнюється 100 років. Показ фільму відбудеться в останній день фестивалю, 21 серпня, на Потьомкінських сходах. Безкоштовний показ буде супроводжувати Одеський симфонічний оркестр.

Церемонію відкриття ОМКФ-2021 можна подивитися онлайн:

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