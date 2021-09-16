У прокат вийшла "Дюна" – кіноепопея року і головний фільм десятиліття. Огляд (без спойлерів)

Кадри з фільму "Дюна" / Фото: ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. Все права защищены

"Дюна" привертала найбільші кіностудії світу протягом багатьох десятиліть, отримавши статус книги, яку всі хочуть екранізувати, але ні в кого це не виходить "ідеально", поки режисерське крісло не зайняв Дені Вільньов. Зняв фільми "Прибуття" та "Той, що біжить по лезу 2049", режисер був одержимий романом письменника Френка Герберта.

Історія, звук, візуальна частина, зоряний акторський склад, атмосфера – під керівництвом Дені Вільнева всі складові об'єдналися воєдино і для "Дюни" настав ідеальний час, щоб перетворитися в епохальний фільм і з'явитися на великих екранах.

На нього було покладено багато очікувань, але рівно стільки ж і сумнівів. Роман, що вийшов в 1965 році, став одним з найбільших і знакових в науково-фантастичній літературі, а тому – одним з найскладніших для зйомок. "Дюну" дуже чекали ще тому, що глядачі скучили за подібними кіносерія, як, наприклад, "Володар кілець", "Хоббіт" і "Гаррі Поттер".

Скажемо відразу: без сумнівів, вирушайте на "Дюну" в кіно . Навіть якщо ви не читали книгу, сюжет буде для вас зрозумілим. А тепер, без спойлерів, ми розповімо докладніше про фільм і розберемо всі плюси і мінуси.

Але спершу, щоб ще більше підігріти ваш інтерес, трохи цікавих фактів про фільм "Дюна":

Композитор Ханс Циммер дуже хотів писати музику до цієї екранізації, тому що з 15 років любив книги Френка Герберта. Циммер навіть відмовився працювати над фільмом "Аргумент" Нолана, передавши режисерові іншого композитора, а сам приступив до "Дюне".

Щоб записати кавер на пісню Eclipse групи Pink Floyd для трейлера, Хансу Зіммер довелося диригувати хором по FaceTime під час пандемії.

За фільмом розроблять відеоігри, а також випустять настільну гру.

Зйомки "Дюни" пройшли недалеко від України – на кіностудії Origo в Будапешті, де регулярно знімають голлівудське кіно. Локаціями для фільму також послужили пустеля Ваді-Рам в Йорданії, півострів Стад в Норвегії і столиця ОАЕ Абу-Дабі.

Виконавець головної ролі Тімоті Шаламов порівняв "Дюну" з "Гаррі Поттером". Обидві книги надали неоціненний вплив на читачів, тільки з різних поколінь.

Бюджет "Дюни" склав 165 мільйонів доларів (майже 4,5 мільярда гривень).

Фільм знятий в IMAX і в такому ж форматі показується в багатьох кінотеатрах, завдяки чому видовищність зображення зашкалює.

Чому потрібно дивитися в IMAX?

Завдяки формату зйомки і показу фільмів IMAX, екран перед вами нібито зникає. Ви повністю занурюєтеся в уявний світ фільму, а не просто спостерігаєте з боку.

Але де б ви не знаходилися, просто виберіть найбільший екран, який тільки можете. Це найкраща можливість подивитися "Дюну".

Кадр з фільму "Дюна" / Фото: themoviedb.org

Про що фільм?

Як заявлено в офіційному синопсисі – це міфічна і емоційно заряджене подорож головного героя, Пола Атрейдеса (в українському перекладі – Пол Атрід). Дійсно, сюжет в основному фокусується на історії цього персонажа – обраного молодого хлопця, на якого покладена місія врятувати свою сім'ю і народ. Раптово на нього навалюється тягар відповідальності, яке він ще не усвідомлює.

Пол вирушає на небезпечну пустельну планету Арракис, де його вже називають рятівником. Тільки на Арракис є цінну речовину під назвою "прянощі" або ж "спайс", за допомогою якого людина може не тільки розкрити надздібності, але і продовжити своє життя. Фактично, той, хто контролює Арракис, контролює і прянощі, а значить, і весь всесвіт.

В сюжеті є і алегорії політичних подій, релігії, соціальних конфліктів, а сам роман, за словами Дені Вільнева, є портретом 20 століття. Незважаючи на те, що автори сценарію – Дені Вільньов, Джон Спейтс і Ерік Рот – постаралися зробити сюжет ясним для тих, хто не читав романи, після перегляду все ж залишаються питання.

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Кадр з фільму "Дюна" / Фото: Скріншот з YouTube

Акторський склад "Дюни"

В "Дюне" стався той унікальний випадок, коли актори стали невіддільні від персонажів, яких вони грали. Під час перегляду ви дійсно будете спостерігати не за акторами, а за реальними героями і в цьому великий плюс фільму.

Головну роль зіграв 25-річний американський актор Тімоті Шаламов. Улюбленець покоління Z і номінант на "Оскар" за фільм "Назви мене своїм ім'ям" – володар "античної" зовнішності, безперечного таланту і харизми, за допомогою яких йому вдається втілювати на екрані неоднозначних персонажів.

Тімоті Шаламе у фільмі "Дюна" / Фото: Imdb.com

Батьків Пола Атрейдеса – Леді Джесіку і Літо Атрейдеса зіграли Ребекка Фергюсон і Оскар Айзек відповідно.

Ребекка Фергюсон і Оскар Айзек у фільмі "Дюна" / Фото: ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. Все права защищены

Про акторський талант сімейства Скарсгард чув багато хто, але ми не можемо не відзначити чудового Стеллана Скарсгарда в ролі Харконнен. Персонаж просто вселяє жах.

Стеллан Скарсгард в ролі Володимира Харконнена у фільмі "Дюна" / Фото: ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. Все права защищены

Ще одна "ікона" покоління Z – зірка серіалу "Ейфорія" і фільму "Найбільший шоумен" Зенден. На жаль, актриса в фільмі з'являється лише в кількох епізодах, але в продовженні фільму її персонажа буде набагато більше в сюжеті.

Зендея у фільмі "Дюна" / Фото: themoviedb.org

Що сподобається в фільмі?

Це неймовірно красиве, помпезне і зачаровує кіно, яке подарує "гострі" відчуття.

Звуковий ряд. Після перегляду багато кіномани точно підуть шукати саундтрек "Дюни" і додавати в плейлисти.

Приголомшливий підбір акторів, які ідеально вжилися в образи персонажів.

Один з небагатьох фільмів за останні роки, який хочеться назвати кіномистецтвом з великої літери.

І що ж не так з "Дюною"?

Сюжет фільму по суті охоплює близько однієї третини книги. Тому все найцікавіше починає відбуватися під кінець, а багато сцен – зайве затягнуті.

Міг би фільм вийти більш динамічним? Так, якби тривав години чотири і вмістив у себе весь сюжет першої книги. Але, як ми вже зазначили, Дені Вільньов цього не хотів, і планує "розійтися" вже в наступних фільмах.

Фільм не поскупився на спойлери. В "Дюне" буде флешфорвард, в якому навіть розкриють ключовий момент сюжету, але по факту він буде показаний лише в наступних фільмах.

Основне завдання фільму полягала в тому, щоб познайомити глядачів, включаючи тих, хто не читав роман, з масштабною всесвіту "Дюни", її персонажами, їх філософією і ідеями, зробити цей уявний світ не просто зрозумілим, але й реальним. Дені Вільньов назвав фільм "закускою", а вже його продовження, яке ще не почали знімати, основною стравою. І якщо все так і буде, то "Дюна" – абсолютно вдалася .

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