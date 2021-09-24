В Росії хочуть заборонити Моргенштерна через пермського стрілка

Моргенштерна хочуть заборонити в РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

На заяву Мізуліної відреагував адвокат Моргенштерна – Сергій Жорін. Він називає звинувачення на адресу репера спробою чиновників "хайпанути" і звинуватити в теракті одну людину.

На мій погляд, це найпростіше рішення – замість того, щоб щось міняти, покращувати життя, можна, звичайно, йти по шляху того, щоб у всьому звинувачувати завжди одну людину і називати її причиною всіх бід... За часів моєї юності популярним був вислів "в усьому винен Чубайс", зараз, ймовірно, в усьому винен Алішер Моргенштерн, – цитує Жорина "Известия".

Політики обговорюють заборону пісень Моргенштерна, а самого артиста назвали частиною ідеологічної кампанії, яка "підштовхує молодих людей до агресивної поведінки".

Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Що сталося в Пермі

20 вересня Тимур Бекмансуров проник до навчального закладу і влаштував стрілянину. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету.

Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають з будівлі через вікна.

Нападника ліквідували. Через стрілянину в університеті Пермі загинули 8 людей.

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