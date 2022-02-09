У сім'ї Олександра Сєрова народився довгоочікуваний малюк: "Безкінечно щасливий"

Дочка Олександра Сєрова – Мішель – знову стала мамою. / Фото: mishel_serova

Зовсім нещодавно Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт повідомили, що стали батьками, тепер же порадувала прихильників донька Олександра Сєрова – Мішель подарувала чоловікові Романові сина, а зірковому батьку – онука.

28-річна Мішель поділилася щасливою подією в Instagram. Так, дівчина опублікувала знімок із коханим. У кадрі він ніжно обіймає вагітну дружину. Такою романтичною світлиною зіркова спадкоємиця повідомила, що вона стала мамою сина Макара.

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Безкінечно щасливий день для нас із Ромою: ми стали батьками вже вдруге. Тепер – нашого прекрасного хлопчика! З днем ​​народження, Макаре! Здоров'я, щастя та найкращих моментів у житті. Ми дуже тебе любимо, синку! Ласкаво просимо до родини! – підписала Сєрова фото.

Також 28-річна співачка опублікувала у соцмережі знімок прямо з лікарняної палати – у день народження малюка – 8 лютого. Вона повідомила, що її самопочуття нормальне.

Фоловери одразу поквапились залишити теплі слова у коментарях і привітали родину з поповненням:

Мішель, люба, вітаю! Яке щастя.

Ураа! Довгоочікуваний маленький чоловік. Вітаю вас.

Мішелько, вітаю вас з Ромою з народженням сина. Така гарна сім'я.

Зазначимо, що у Мішель і її чоловіка Романа також є однорічна донечка Мія. Наразі молода матуся перебуває у московській приватній клініці, де зазвичай народжують усі відомі персони.

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Коротко про Мішель Сєрову

Дівчина народилася у шлюбі Олександра Сєрова зі спортсменкою Оленою Стебенєвою, які розлучилися після 19 років спільного життя. Олена раніше зізнавалася, що причиною розлучення став нібито рукоприклад з боку чоловіка. Крім того, артиста підозрюють у зрадах.

Дівчину назвали таким екзотичним ім'ям Мішель на честь акторок Мішель Мерсьє та Мішель Пфайффер. Сам Сєров захоплювався цими артистками і мріяв, щоб його донька теж пішла творчим шляхом, що і сталось – вона стала співачкою.

У 2019 році Сєрова одружилася з російським бізнесменом Романом Жуковим, а через рік у них народилася донька Мія.

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