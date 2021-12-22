У Мережі обговорюють дивну ходу дочки Кіркорова: "Красива картинка дорожча за здоров'я дитини?"

У Мережі звернули увагу, що дочка Філіпа Кіркорова дуже сильно клишопить / Фото: instagram.com/fkirkorov

Співак любить влаштовувати сюрпризи своїм дітям – Аллі-Вікторії та Мартіну. Він регулярно балує зіркових спадкоємців дорогими подарунками і часто виходить із ними у світ.

Днями Філіп Кіркоров з'явився із донькою на допрем'єрному показі фільму "Останній богатир". Цього разу увага шанувальників була прикута до Алли-Вікторії не через вбрання, а в Мережі обговорювали її ходу.

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Підписники співака зазначили, що дівчинка дуже сильно клишопить, і порекомендували Філіпу Кіркорову звернути увагу на ходу доньки, поки що не пізно.

"Чому Алла-Вікторія завжди так клишопить під час ходьби"

"Філя тільки і робить, що самолюбуванням займається і доньці намагається прищепити свій смак папуги. Тягає її з собою скрізь де треба і не треба! І не в ортопедичному взутті! Значить що ... красива картинка дорожча за здоров'я дитини?"

"Алла-Вікторія щось дуже клишопить. Сподіваюся, вона не тільки постійно бере участь у нескінченних святах, але й ніжками її займаються. Танці б їй точно на користь були"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скриншот: Instagram

До речі, в Мережі вже неодноразово зазначали, що донька Філіпа Кіркорова часто виглядає сумною.