Бузову розкритикували за відвертий наряд: Чому потрібно бути практично голою

Нове вбрання Ольги Бузової назвали занадто відвертим / Фото: instagram.com/buzova86
Не тільки родину Наташі Корольової часто критикують в Мережі . Дістається від підписників і телеведучій Ользі Бузовій. Новий її образ для зйомок талант-шоу порахували занадто відвертим і назвали позбавленим смаку.
На опублікованих фото в Instagram Бузова позує в мінісукні білого кольору з вирізами з боків і глибоким декольте. Волосся телеведуча зібрала у високий хвіст. Образ Ольга доповнила яскравим макіяжем з червоною помадою на губах.
Нічого не бійтеся, мої хороші. Кайфуйте! Адже життя одне, я з вами, – підписала знімок телеведуча, попросивши підписників оцінити її образ для зйомок.
У коментарях підписники зазначили, що Ольга Бузова вибирає занадто відверті наряди.
- "Красиво звичайно. Але я не розумію, чому потрібно бути практично голою?"
- "Роки йдуть, а спідниці все коротше"
- "А як ходити, тим більше сидіти в такій сукні? Там же все видно"
До слова, Ольга Бузову часто обговорюють в Мережі. Наприклад, недавно її підозрювали в передозуванні. За телеведучу заступився Філіп Кіркоров.
Кого із зірок хейтили за зовнішність – дивіться в сюжеті:
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