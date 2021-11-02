У Мережі розкритикували вечірку Тодоренка для сина на Гелловін

/ Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регіна запросила аніматорів, прикрасила будинок у стилістиці свята та, звичайно ж, обрала відповідні костюми.
Маленький чоловічок так зрадів, що для нього влаштували таке свято. Подумав, що в нього день народження. Та й без подарунків не залишився. Як же це приємно тішити близьких. Але, звичайно, всю цю красу мені допомогли створювати справжні профі у світі свят, радощів та незабутніх емоцій, – написала Регіна в Instagram і додала кілька фото з вечірки.
Вечірка Регіна Тодоренко на честь Геллоувіна / Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko
Син Регіни Тодоренко та Влада Топалова / Фото: instagram.com/reginatodorenko
Син Регіни Тодоренко та Влада Топалова / Фото: instagram.com/reginatodorenko
Не всі підписники Регіни були не в захваті від вечірки.
- "Не вважаю за свято, не розуміла його сенсу. Все, що не має сенсу – марна трата часу та грошей".
- "Дожили. Святкуємо чуже свято"
Але були в коментарях ті, хтось оцінив свято.
- "Здорово! Багато талановитих людей у різних сферах! Це ж все треба вигадати, а потім ще реалізувати"
- "Здорово як! А найголовніше, що дитина щаслива"
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