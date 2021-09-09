У Мережі розгромили танці Бузової на пілоні: Скрізь лізе зі своїми амбіціями

Ольгу Бузова розкритикували в Мережі / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова з тих зірок, хто постійно вчиться новому і підкорює нові вершини. Хоча багато хто досі не змирився з бажанням телеведучої співати і критикує її вокальні дані, але Ольга не звертає уваги і продовжує випускати нові пісні. Тепер же Бузова вирішила зайнятися танцями на пілоні і як активний користувач Instagram вже про нове захоплення встигла розповісти підписникам.

Немає часу нічого пояснювати, – підписала новий знімок Ольга.

Ольга Бузова зайнялася Pole Dance / Фото: instagram.com/buzova86

У коментарях багато хто не в захваті від нового захоплення телеведучої. Хтось вже встиг і оцінити танці Ольги Бузової на пілоні, але потім вона видалила відео.

"Уже й на жердину встигла залізти. Ну диво"

"Стриптизерка?"

"Кентавр на жердині"

Хтось здивувався, як Ольга все встигає.

До речі, в Мережі встигли зберегти танці телеведучої на пілоні.

Ольга Бузова не відповідає на коментарі і ніяк не реагує на хейтерів.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Бузова посварилася з Ксенією Собчак через інтерв'ю переможців "Євробачення-2021".

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