В шоу Маска розсекретили Порося – виявилося, що це відомий співак (відео)

Хто ховався в масці Порося / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Сьомий випуск гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" був дивним і в деяких моментах шокуючим. У зіркових детективів з'явилося більше версій щодо персонажів, а у фіналі епізоду шоу покинула ще одна маска.

Так, за підсумками голосування, у третьому раунді зійшлися Котик і Порося. Зняти маску довелося останньому. Фінальні версії від зіркових детективів були на користь Дяді Жори та Анатолія Анатолича. Та жодна з них не була правильною.

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Виявляється, весь цей час Поросям був Павло Зібров!

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Про свою участь у шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Павло Зібров сказав:

Мені так сподобалось водити детективів за ніс. Кожного з них я дуже поважаю та люблю і дуууже хотів, щоб вони мене не вгадали, але виявилися дуже кмітливими!

Павло Зібров у костюмі Порося / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

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Артист дуже радий, що практично нікому не вдалося його розсекретити, він навіть перевіряв це за коментарями в соціальних мережах.

Давайте згадаємо найперший і, на наш погляд, найкращий виступ Порося ака Павла Зіброва в шоу "Маска":

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