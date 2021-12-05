В шоу Маска розсекретили Порося – виявилося, що це відомий співак (відео)

Хто ховався в масці Порося / Фото: instagram.com/maskaukrainetv
Сьомий випуск гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" був дивним і в деяких моментах шокуючим. У зіркових детективів з'явилося більше версій щодо персонажів, а у фіналі епізоду шоу покинула ще одна маска.
Так, за підсумками голосування, у третьому раунді зійшлися Котик і Порося. Зняти маску довелося останньому. Фінальні версії від зіркових детективів були на користь Дяді Жори та Анатолія Анатолича. Та жодна з них не була правильною.
Виявляється, весь цей час Поросям був Павло Зібров!
Про свою участь у шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Павло Зібров сказав:
Мені так сподобалось водити детективів за ніс. Кожного з них я дуже поважаю та люблю і дуууже хотів, щоб вони мене не вгадали, але виявилися дуже кмітливими!
Артист дуже радий, що практично нікому не вдалося його розсекретити, він навіть перевіряв це за коментарями в соціальних мережах.
Давайте згадаємо найперший і, на наш погляд, найкращий виступ Порося ака Павла Зіброва в шоу "Маска":
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