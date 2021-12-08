У США померла 23-річна співачка, як дві краплі схожі на Селену Гомес

У США знайшли мертвою зірку шоу America's Got Talent Скайлер Гікс. / Фото: instagram.com/selenagomez, skilyrhicks

Співачка та композиторка Скайлер Гікс померла 6 грудня. Їй було лише 23 роки. Дівчину вважали двійником Селени Гомес, яка страждає на маніакально-депресивний психоз.

Скайлер Гікс знайшли мертвою в орендованій квартирі свого друга в Південній Кароліні (США), про це повідомляє Independent

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Обставини та причини смерті співачки наразі невідомі.

Водночас матір дівчини Джоді Гікс заявила, що її донька боролася із психічними проблемами, зокрема депресією, а також зловживала психоактивними речовинами.

Скайлер Гікс дуже схожа на Селену Гомес. / Фото: Скріншот з YouTube

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Шанувальники співачки висловлюють співчуття її сім'ї. Вони залишають коментарі під ведо у YouTube, де дівчину було знято 14-річною під час кастингу на шоу America's Got Talent. До речі, після участі у проєкті вона стала знаменитою та почала виступати. А згодом зникла із шоу-бізу.

Відомо, що у артистки були проблеми із законом. У 2018 році її заарештували у штаті Огайо за зловживання алкоголю.

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Тоді дівчині було висунуто звинувачення за статтею "вживання алкоголю неповнолітньою". Річ в тому, що їй було лише 20 років, а алкоголь в Сполучених Штатах можна пити з 21-го.

Окрім того, у 2017 році стало відомо, що Скалйер потрапила до в'язниці після нападу на свою ж бабусю у нетверезому стані.

Скайлер Гікс померла у віці 23 років. / Фото: skilyrhicks

До речі, окрім Скайлер неймовірна схожа на Селену Гомес дівчина із соцмереж, мексиканка Софія Соларес. Відомо, що вона активно веде акаунт у Instagram. Дівчина ділиться фото з повсякденного життя. Також колись Софія казала, що мріє, аби Селена звернула увагу на її сторінку в Мережі та помітила їхню схожість.

Софія Соларес. / Фото: sofisolars

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