Валерію Леонтьєву – 73! Показуємо найекстравагантніші сценічні костюми Казанова (фото)

Добірка ТОП-сценічних костюмів Валерія Леонтьєва / Фото: Instagram

Ще на початку березня російські фанати співака били на сполох через його екстренний від'їзд з РФ, де у нього були заплановані концерти. Багато хто думав, що Валерій Леонтьєв втік з країни-агресора слідом за Аллою Пугачовою після нападу Росії на Україну.

Втім, як з'ясувалось Леонтьєв просто вирішив поїхати в Майямі, де він давно вже мешкає з дружиною. Ймовірно, артист поквапився до США, аби організувати свято на честь 73-річчя. Сам артист зник з горизонту і не з'являється на публіці вже щонайменше місяць.

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Починаючи з 1980-х Валерій Леонтьєв любить епатувати публіку і робить це з величезним задоволенням. Кожен вихід зірки – привід для нових пліток. Співак не боїться критики і сміливо позує у своїх яскравих вбраннях зі стразами, блискітками та пір'ям. Саме завдяки епатажним концертним образам артист виглядає на сцені як денді.

"Сьогодні" пропонують переглянути вам найефективніші образи Валерія Леонтьєва у день його народження.

/ Фото: Instagram

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/ Фото: Скріншот з YouTube

/ Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

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/ Фото: Скріншот з YouTube

Складається враження, що артист від народження полюбляє дивувати публікую своїми образами і ніколи не перестане це робити.

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