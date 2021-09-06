Надзвичайний і піднесений герой. Макрон зворушливо відреагував на смерть Бельмондо

Еммануель Макрон прокоментував смерть Жан-Поля Бельмондо / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття у зв'язку зі смертю актора Жан-Поля Бельмондо, зазначивши, що він був національним надбанням.

Про це Макрон написав у Twitter.

"Він назавжди залишиться Надзвичайним. Жан-Поль Бельмондо був національним надбанням, він був веселим, його оточував сміх, він володів гучним голосом і спритним тілом. Піднесений герой і знайома постать, невтомний сміливець і чарівник слова", – підкреслив французький президент.

Він також зазначив, що "в ньому ми всі знаходили себе".

Про смерть актора стало відомо 6 вересня. 88-річний Бельмондо "помер тихо у своєму будинку в Парижі". За словами його близьких, останнім часом актор виглядав втомленим.

Фільмографія Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо прославився, зігравши у фільмі "На останньому диханні" (1960) культового режисера Жан-Люка Годара.

Після цієї ролі кар'єра Бельмондо почала швидко і успішно розвиватися. Він продовжив співпрацювати з Годаром, зігравши в його фільмах "Жінка є жінка" і "Божевільний П'єро" , Знявся у Франсуа Трюффо в "Бузок з "Міссісіпі" та у Філіпа де Брока – "Людина з Ріо".

До кінця 60-х Жан-Поль Бельмондо вже був одним із найулюбленіших акторів європейських глядачів. Персонажі Бельмондо були завжди чарівні, яскраві і сміливі, їхня багатогранність так приваблювала публіку.

Українським глядачам Жан-Поль Бельмондо запам'ятався за ролями у фільмах "Професіонал", "Одинак", "Улюбленець долі", "Знедолені".

Ми також писали, що у Франції, в одній з паризьких клінік на 88-му році життя помер режисер Жорж Лотнер, який був відомий як "улюблений режисер Бельмондо".