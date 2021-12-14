Повернувся до Холостячки, але так і не розлучився: Рома Свечкоренко збрехав Златі Огнєвіч?

Злата Огневич заявила, що Роман Свечкоренко так і не розлучився із дружиною, як обіцяв / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/svechkorenko

Той факт, що Рома Свечкоренко залишив шоу, вже потім, у своєму Instagram, він називав несправедливістю, а також писав, що йому було неприємно говорити про свої минулі стосунки на всю країну і проходити випробування поліграфом.

Проте, за словами Свечкоренка, він був закоханий у Злату, тому вирішив повернутися на проєкт. Та як виявилося, він не довів до кінця справу з розлученням.

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Про це Злата Огнєвіч розповіла в новому епізоді "Но это не точно" Олександру Еллерту та Андрію Рибаку.

Він так і не розлучився... Насправді для мене це була сумна ситуація. Я своє слово дотрималася, я йому сказала: "Я готова дати тобі шанс, повертайся, якщо розлучишся". Раз він повернувся, я подумала "Окей, він розлучився". Але на побаченні він мені сказав "Соррі", – розповіла Огнєвіч.

Сам же Свечкоренко заявив, що ще до початку зйомок у "Холостячці" він розповідав про те, що не розлучений, та його запевнили, що "все буде добре", а потім виставили брехуном.

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Мені шкода, що так склалися мої обставини, що я не встиг розлучитись до початку проєкту, хоча я дуже цього хотів і зробив усе можливе в рамках закону. Мені шкода, що цим скористалися і зробили мене брехуном... Я одразу сказав, що я ще в процесі. Ще задовго до початку зйомок. Мене запевнили, що все буде добре, а я просто повірив, – написав Рома в Instagram.

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Чим закінчилася "Холостячка 2"

У фіналі романтичного реаліті Злата Огнєвіч відповіла взаємністю на почуття Андрія Задворного. Після завершення проєкту вони будували стосунки, та це тривало не довго.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний / Скриншот з відео

Через півтора місяці Андрій зрозумів, що не відчуває романтичних почуттів до Злати. Він не захотів обманювати себе і брехати про своє кохання, тому запропонував співачці закінчити стосунки.

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