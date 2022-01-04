Повернуться до Лондона? Меган Маркл і принц Гаррі з'їжджають з розкішного особняка – джерело

Меган Маркл та принц Гаррі хочуть продати свій будинок / Фото: Getty Images, Sotheby's

Принц Гаррі та Меган Меган купили розкішний будинок у Монтесіто, округ Санта-Барбара, відомий своїми відокремленими ділянками. Там вони виховують сина Арчі та дочку Лілібет, яку нещодавно вперше показали на фото.

Та за інформацією інсайдера, подружжя більше не в захваті від величезного будинку з дев'ятьма спальнями, тренажерним залом, басейном і тенісним кортом.

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Будинок Меган Маркл і принца Гаррі в Монтесіто / Фото: pagesix.com

Меган і Гаррі також не подобається розташування ділянки, незважаючи на те, що вони мають майже 7,5 акрів землі, оточеної соснами та кипарисами. Пара хоче продати особняк за 11 мільйонів фунтів, пише Daily Mirror.

Водночас показуватимуть особняк герцогів лише багатіям та потенційним покупцям – просто так на територію не потрапити.

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Та куди переїдуть Сасекські? Принц Гаррі та його дружина не планують їхати далеко – джерело повідомляє, що вони вже обрали будинок по сусідству і зібралися купити його. Так що про повернення подружжя на батьківщину Гаррі поки говорити рано.

Раніше ми писали, чому Єлизавету II образило нове фото принца Гаррі та Меган Маркл з дітьми.