Відео дня: дивіться тизер перезапуску Секс і місто

Вийшов тизер серіалу And Just Like That... / Фото: HBO

Точна дата прем'єри And Just Like That... поки не анонсована. Очікується, що продовження фільму "Секс і місто" буде складатися з десяти нових епізодів, кожен з яких триватиме по 30 хвилин.

У тізері, опублікованому в Instagram-акаунті серіалу, показали Керрі (Сара Джессіка Паркер), Шарлотту (Крістен Девіс), Міранду (Синтія Ніксон), а також містера Біга (Кріс Норт).

Нагадаємо, що в майбутньому продовженні культового серіалу "Секс і місто" – And Just Like That – буде лише три героїні.

Після того як Кім Кеттролл відмовилася від зйомок, на заміну їй прийшла інша акторка і нова героїня. Знамениту трійку доповнила 50-річна Ніколь Арі Паркер.

Вона зіграє роль Лізи Тодд Векслер – мами трьох дітей і режисерки-документалістки.

Нещодавно в Мережі з'явилися фото головних героїв фільму "Секс і місто" – містер Біг і Керрі Бредшоу з'ясовували стосунки прямо посеред вулиці Нью-Йорка.

Культовий серіал "Секс і місто" повертається – дивіться відео:

